Картофель по-белорусски в горшочках: необычное горячее из обычных продуктов

Картофель по-белорусски в горшочках — это необычное горячее из обычных продуктов, где тертый картофель становится сочной основой для мяса и сыра.

Вкус этого блюда бесподобен: нежная, слегка влажная картофельная масса, пропитанная сметаной и соками от курицы, с пикантными нотками лука и специй, а сверху — аппетитная румяная сырная корочка.

Вам понадобится: 1 кг картофеля, 400–500 г филе куриных бедер, 1 большая луковица, 200 мл сметаны, 150 г твердого сыра, соль, перец, приправа для курицы, растительное масло. Картофель очистите, натрите на крупной терке, хорошо отожмите лишний сок. Куриное филе и лук мелко нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде до полуготовности, посолите и поперчите. В большой миске смешайте отжатый картофель, обжаренную курицу с луком, сметану и специи. Духовку разогрейте до 180 °C. Разложите массу по горшочкам, заполняя их на 2/3. Накройте крышками или фольгой и запекайте 40 минут. Затем снимите крышки, посыпьте каждый горшочек тертым сыром и отправьте в духовку еще на 15–20 минут до румяной сырной корочки.

