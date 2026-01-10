Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 14:28

Картофель по-белорусски в горшочках: необычное горячее из обычных продуктов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Картофель по-белорусски в горшочках — это необычное горячее из обычных продуктов, где тертый картофель становится сочной основой для мяса и сыра.

Вкус этого блюда бесподобен: нежная, слегка влажная картофельная масса, пропитанная сметаной и соками от курицы, с пикантными нотками лука и специй, а сверху — аппетитная румяная сырная корочка.

Вам понадобится: 1 кг картофеля, 400–500 г филе куриных бедер, 1 большая луковица, 200 мл сметаны, 150 г твердого сыра, соль, перец, приправа для курицы, растительное масло. Картофель очистите, натрите на крупной терке, хорошо отожмите лишний сок. Куриное филе и лук мелко нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде до полуготовности, посолите и поперчите. В большой миске смешайте отжатый картофель, обжаренную курицу с луком, сметану и специи. Духовку разогрейте до 180 °C. Разложите массу по горшочкам, заполняя их на 2/3. Накройте крышками или фольгой и запекайте 40 минут. Затем снимите крышки, посыпьте каждый горшочек тертым сыром и отправьте в духовку еще на 15–20 минут до румяной сырной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить ужин из серии «чем проще, тем лучше»: рецепт картошки с фаршем в одной сковороде.

Проверено редакцией
Читайте также
Купила банку консервированного нута — получилась суперзапеканка: картофель по-индийски без лишних хлопот
Общество
Купила банку консервированного нута — получилась суперзапеканка: картофель по-индийски без лишних хлопот
Купите эту специю и будете в шоке от этого блюда: говядина карри — ароматное рагу, которое станет любимым
Общество
Купите эту специю и будете в шоке от этого блюда: говядина карри — ароматное рагу, которое станет любимым
Когда от салатов уже тошнит: разгрузочный день на бульоне после праздников
Семья и жизнь
Когда от салатов уже тошнит: разгрузочный день на бульоне после праздников
Один салат, и все сыты: «Харчо» с говядиной, рисом и грецкими орехами. Горячий, пряный и абсолютный хит
Общество
Один салат, и все сыты: «Харчо» с говядиной, рисом и грецкими орехами. Горячий, пряный и абсолютный хит
Сливочная курица в луковом одеяле: готовится на сковороде, подходит к любому гарниру
Общество
Сливочная курица в луковом одеяле: готовится на сковороде, подходит к любому гарниру
картошка
рецепты
горячее
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чистка генофонда? Генетическое тестирование родителей в России: подробности
Десятки жителей Никарагуа арестовали из-за Мадуро
В пригороде Тегерана задержали 100 вооруженных участников беспорядков
Алиханов анонсировал закупку инновационных полувагонов
Хинштейн рассказал о судьбе пострадавшего при атаке ВСУ
Когда от салатов уже тошнит: разгрузочный день на бульоне после праздников
Долиной займется полиция? Саботировала ли она съезд с квартиры Лурье
В Иране бунтовщики выместили злость на пожарных машинах
«Элемент подлости»: генерал объяснил выход Финляндии из Оттавской конвенции
Медведев опубликовал кадры удара «Орешником» в назидание Макрону
В трех российских аэропортах сняли ограничения
СК раскрыл детали удара Киева по Макеевке
Названа дата открытия нового танкового вуза в России
Франция сдвинула даты саммита G7 из-за события в Белом доме
Мехонцев пристыдил украинского боксера-симулянта
Китай начал торговые эскалационные шаги против Японии
Ида Галич поделилась неприятными последствиями новогодних застолий
«Я разлюбил»: Клявер разоткровенничался о романе с Польной
Россиянам напомнили об увеличении пенсии по инвалидности
Когда застолье становится опасным: симптомы отравления алкоголем
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни
Общество

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.