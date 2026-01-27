Цена на золото в России пробила исторический максимум 1997 года

Банк России поднял учетную цену золота до 12 088,55 рубля за грамм, следует из данных на сайте регулятора. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений с 1997 года, при этом рост с начала 2026 года превысил 10%.
В октябре 2025 года стоимость грамма впервые поднялась выше 11 тыс. рублей, но затем вернулась в диапазон 10–11 тыс. рублей. В декабре золото вновь ускорило рост, а 20 декабря был зафиксирован максимум на уровне 11 246,22 рубля.
В январе 2026 года рекорд рублевой цены переписывался пять раз подряд. Рост обеспечен исключительно удорожанием самого металла: доллар за этот же период ослаб относительно рубля почти на 3% — с 78,23 рубля до 76,01.
За 2025 год золото подорожало в рублях на 27,6%, поднявшись с 8 551,74 рубля до 10 907,88 к концу года. Текущая динамика сохраняет тенденцию ускоренного роста стоимости металла на внутреннем рынке.
Ранее заместитель директора ИМЭМО им. Е. М. Примакова Владимир Миловидов заявил, что санкции и тарифная политика США привели к формированию мультивалютной системы и укреплению роли золота. По его мнению, полностью и намеренно от доллара не отказываются, но увеличение сделок с национальными валютами происходит само собой.