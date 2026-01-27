Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 13:57

Цена на золото в России пробила исторический максимум 1997 года

Золото в России впервые за 29 лет поднялось выше 12 тыс. рублей за один грамм

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Банк России поднял учетную цену золота до 12 088,55 рубля за грамм, следует из данных на сайте регулятора. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений с 1997 года, при этом рост с начала 2026 года превысил 10%.

В октябре 2025 года стоимость грамма впервые поднялась выше 11 тыс. рублей, но затем вернулась в диапазон 10–11 тыс. рублей. В декабре золото вновь ускорило рост, а 20 декабря был зафиксирован максимум на уровне 11 246,22 рубля.

В январе 2026 года рекорд рублевой цены переписывался пять раз подряд. Рост обеспечен исключительно удорожанием самого металла: доллар за этот же период ослаб относительно рубля почти на 3% — с 78,23 рубля до 76,01.

За 2025 год золото подорожало в рублях на 27,6%, поднявшись с 8 551,74 рубля до 10 907,88 к концу года. Текущая динамика сохраняет тенденцию ускоренного роста стоимости металла на внутреннем рынке.

Ранее заместитель директора ИМЭМО им. Е. М. Примакова Владимир Миловидов заявил, что санкции и тарифная политика США привели к формированию мультивалютной системы и укреплению роли золота. По его мнению, полностью и намеренно от доллара не отказываются, но увеличение сделок с национальными валютами происходит само собой.

золото
драгметаллы
Россия
цены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто число жертв снежной бури в США
Адвокат объяснил, как избавиться от автохлама во дворе
Секреты рыбаков: правильное хранение зимнего улова от льда до кухни
Полиция Рязани задержала местного жителя за убийство знакомого
На Урале осудили рецидивиста за убийство 18-летней давности
В Росатоме назвали аддитивные технологии важнейшим направлением работы
Россиянина осудят за зверские убийства женщин 17-летней давности
В европейской стране одобрили запрет соцсетей для детей
Оглохнете от хруста: классический рецепт квашеной капусты в банке
В России вырос уровень заражения паразитами
Раскрыто, почему удары по энергетике стали самыми болезненными для ВСУ
Гипнотерапевт помог одержимому сосисками в тесте ребенку
Десятки детей пострадали от сыпи и температуры в отеле Robinzon в Таиланде
Травматолог предупредил о последствиях катания на тюбингах
Толпы людей наводнили деревню, где детям явилась Богородица
Стало известно, чем занимается девушка главного краша «Битвы экстрасенсов»
Горят порты Одессы и нефтепровод в Бродах: удары по Украине 27 января
В Москве экстренно эвакуировали посетителей крупного торгового центра
В России ужесточат наказание для тех, кто скрывает детей от бывших супругов
Отоларинголог опровергла популярный миф об ангине
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.