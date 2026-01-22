Бояринцев назвал условия успешной работы нового тренера «Спартака»

Попадание «Спартака» в тройку лидеров РПЛ станет настоящим успехом для нового главного тренера клуба Хуана Карседо, заявил в беседе с KP.RU экс-полузащитник красно-белых Денис Бояринцев. По его словам, московские футболисты имеют шансы завоевать медаль и тем более попасть в пятерку лучших.

Если «Спартак» попадет в тройку сильнейших — это будет большой успех. Тогда работу Карседо можно будет считать успешной. Но, конечно, более реально побороться за место в топ-5 клубов, — высказался Бояринцев.

Ранее стало известно, что Карседо назначен на пост главного тренера «Спартака». Контракт с 52-летним испанским тренером, который уже работал в клубе ассистентом в 2012 году, рассчитан до лета 2028 года.

До этого сообщалось, что Карседо официально объявил об уходе с поста наставника кипрского «Пафоса». Решение испанский специалист озвучил после поражения своей команды в очередном туре чемпионата.