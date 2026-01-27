«Зимой непросто»: военэксперт о влиянии снегопадов на боевые действия

Сильные снегопады снижают активность беспилотников Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, непосредственное влияние оказывают и другие сложные погодные условия, включая туман.

На интенсивность ударов беспилотниками со стороны ВСУ влияют погодные условия — снегопад, туман. Сейчас тоже идут такие снегопады. Погоду ведь не выбирают, так что зимой непросто. Все еще зависит и от наших ударов по ВСУ и преимуществе ВС РФ. Говорят, недавно накрыли большую машину с дальнобойными украинскими беспилотниками. Так что здесь все это больше сказывается, нежели погодные условия, — пояснил Дандыкин.

Ранее подрыв фуры с ударными беспилотниками Вооруженных сил Украины в Сумской области сняли на видео. Как сообщает Telegram-канал «Северный ветер», для уничтожения грузовика с дронами Вооруженные силы России применили ракетную систему залпового огня «Торнадо-С». В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.