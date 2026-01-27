Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 13:53

«Зимой непросто»: военэксперт о влиянии снегопадов на боевые действия

Военэксперт Дандыкин: сильные снегопады снижают активность дронов ВСУ в зоне СВО

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Сильные снегопады снижают активность беспилотников Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, непосредственное влияние оказывают и другие сложные погодные условия, включая туман.

На интенсивность ударов беспилотниками со стороны ВСУ влияют погодные условия — снегопад, туман. Сейчас тоже идут такие снегопады. Погоду ведь не выбирают, так что зимой непросто. Все еще зависит и от наших ударов по ВСУ и преимуществе ВС РФ. Говорят, недавно накрыли большую машину с дальнобойными украинскими беспилотниками. Так что здесь все это больше сказывается, нежели погодные условия, — пояснил Дандыкин.

Ранее подрыв фуры с ударными беспилотниками Вооруженных сил Украины в Сумской области сняли на видео. Как сообщает Telegram-канал «Северный ветер», для уничтожения грузовика с дронами Вооруженные силы России применили ракетную систему залпового огня «Торнадо-С». В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

СВО
БПЛА
ВСУ
Украина
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-вице-премьер Сербии сравнил ситуацию в Косово с ружьем Чехова
Раскрыто число жертв снежной бури в США
Адвокат объяснил, как избавиться от автохлама во дворе
Секреты рыбаков: правильное хранение зимнего улова от льда до кухни
Полиция Рязани задержала местного жителя за убийство знакомого
На Урале осудили рецидивиста за убийство 18-летней давности
В Росатоме назвали аддитивные технологии важнейшим направлением работы
Россиянина осудят за зверские убийства женщин 17-летней давности
В европейской стране одобрили запрет соцсетей для детей
Оглохнете от хруста: классический рецепт квашеной капусты в банке
В России вырос уровень заражения паразитами
Раскрыто, почему удары по энергетике стали самыми болезненными для ВСУ
Гипнотерапевт помог одержимому сосисками в тесте ребенку
Десятки детей пострадали от сыпи и температуры в отеле Robinzon в Таиланде
Травматолог предупредил о последствиях катания на тюбингах
Толпы людей наводнили деревню, где детям явилась Богородица
Стало известно, чем занимается девушка главного краша «Битвы экстрасенсов»
Горят порты Одессы и нефтепровод в Бродах: удары по Украине 27 января
В Москве экстренно эвакуировали посетителей крупного торгового центра
В России ужесточат наказание для тех, кто скрывает детей от бывших супругов
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.