27 января 2026 в 15:01

Киберэксперт напомнил о лучшей защите от онлайн-мошенников

Киберэксперт Дворянский: критическое мышление защитит от онлайн-мошенников

Для защиты от мошенников нужно сохранять критическое мышление, в том числе никогда и никому не сообщать приходящие коды из СМС-сообщений, заявил 360.ru эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский. Он посоветовал установить антивирус на все гаджеты и использовать двухфакторную аутентификацию.

Хорошая защита от злоумышленников — это двухфакторная аутентификация и самозапрет на кредиты. Аферисты часто рассылают вредоносное программное обеспечение, которое само устанавливается. Почему-то многие используют антивирус только на компьютере, но не на смартфоне. А это станет хорошим решением, — отметил Дворянский.

Он добавил, что, если человек все же успел сообщить злоумышленникам код из СМС-сообщений, нужно оперативно поменять учетные данные и заблокировать карту в банке. После этого следует обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что мошенники стали выманивать личные данные россиян под предлогом записи к врачу. Теперь они звонят на личный номер и просят скинуть код из СМС-сообщения.

