Мошенники стали обманывать россиян под видом записи к врачу

Мошенники стали выманивать личные данные россиян под предлогом записи к врачу, передает РИА Новости. В материале говорится, что теперь они звонят на личный номер и просят скинуть код из СМС-сообщения.

Аферисты убеждают, что код им необходим, якобы чтобы сохранить попытку записи к врачу, которая могла потеряться из-за проблем на сервере. Зачастую мошенник переводит разговор в мессенджер, однако на вопросы не отвечает.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян, предлагая им участвовать в поимке «особо опасного преступника». Для этого жертве предлагают снимать средства с банковских счетов и передавать их посреднику. Дополнительно злоумышленники категорически запрещают контактировать с родными.

До этого юрист Вероника Полякова рассказала, что мошенники стали чаще использовать дипфейки для шантажа и вымогательств. Она предупредила, что преступники взламывают аккаунты, а после начинают психологическое давление на основе личных данных жертвы. По ее мнению, важно не вестись на шантаж преступников и не выплачивать им деньги — это не решит, а лишь усугубит проблему.