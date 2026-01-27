Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 03:38

Мошенники стали обманывать россиян под видом записи к врачу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мошенники стали выманивать личные данные россиян под предлогом записи к врачу, передает РИА Новости. В материале говорится, что теперь они звонят на личный номер и просят скинуть код из СМС-сообщения.

Аферисты убеждают, что код им необходим, якобы чтобы сохранить попытку записи к врачу, которая могла потеряться из-за проблем на сервере. Зачастую мошенник переводит разговор в мессенджер, однако на вопросы не отвечает.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян, предлагая им участвовать в поимке «особо опасного преступника». Для этого жертве предлагают снимать средства с банковских счетов и передавать их посреднику. Дополнительно злоумышленники категорически запрещают контактировать с родными.

До этого юрист Вероника Полякова рассказала, что мошенники стали чаще использовать дипфейки для шантажа и вымогательств. Она предупредила, что преступники взламывают аккаунты, а после начинают психологическое давление на основе личных данных жертвы. По ее мнению, важно не вестись на шантаж преступников и не выплачивать им деньги — это не решит, а лишь усугубит проблему.

мошенники
врачи
аферисты
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Зачистили»: Марочко рассказал об успехах ВС РФ вблизи Родинского
К чему снится война: шок-предсказания сонников
Стало известно, сколько людей купили билеты на концерт Долиной в Москве
Единый QR-код для всех: как с 1 сентября изменятся переводы денег в России
«Есть некий документ»: раскрыта цель Зеленского на переговорах в ОАЭ
В Германии заметили сговорчивость Украины на переговорах в Абу-Даби
Названа причина, почему банки блокируют некоторые переводы россиян
«Конечная цель»: в США выступили с заявлением о России
В квартирах киевлян наступили холода из-за блэкаута
Аутисты, наркоманы, инвалиды: кем еще ВСУ затыкают дыры в обороне
Почему началась блокада Ленинграда: причины и предпосылки
ЦБ рассказал о ситуации с дифицитом кадров в России
Трамп рассказал о военной армаде США вблизи Ирана
Мошенники стали обманывать россиян под видом записи к врачу
США подняли пошлины на товары из Южной Кореи
Москву ждет резкое похолодание
Блокадный быт: буржуйки, вода, кипяток и одежда в осажденном Ленинграде
ТЦК придумали необычный способ отлавливать мужчин
Фон дер Ляйен вписалась за Зеленского и опозорилась: в чем ее обвинили
Париж отказался помогать Украине в покупке Storm Shadow
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.