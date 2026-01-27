Украинская армия потеряла самые ценные вертолеты Ми-24 и Ми-8 в своем арсенале, пишет Military Watch Magazine. Аналитики объяснили, что Ми-24 сочетает в себе функции боевой машины и транспортника.

Этот вертолет несет ракеты, пушки и блоки НУРС, а также способен развивать скорость до 335 км/ч и перевозить до восьми десантников. Ми-8 — многоцелевой вертолет, активно используемый ВСУ для переброски личного состава, грузов и огневой поддержки.

ВС РФ уничтожили уударные вертолеты Ми-24 и Ми-8 с помощью беспилотников «Герань». Удары пришлись вблизи аэродрома Канатово в Кировоградской области. Эти вертолеты считаются самыми ценными в арсенале ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ за сутки поразили объекты энергетической инфраструктуры, которые использовались для обеспечения работы украинской армии. Значительная часть атак пришлась на места размещения военных и наемников в 142 районах.

До этого стало известно, что шесть бойцов украинской бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) сдались в плен под Димитровом в ДНР. Пять групп военнослужащих попали в окружение в окрестностях города, четыре из них были ликвидированы. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.