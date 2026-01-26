Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 19:32

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Салат с руколой: какой приготовить? Салат с руколой: какой приготовить? Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот легкий салат из руколы с помидорами — идеальное решение для быстрого и вкусного перекуса. Он богат витаминами, подходит для правильного питания и отлично сочетается с основными блюдами. Повторите наш рецепт!

Ингредиенты

  • Рукола — 100–150 г
  • Томаты черри (можно заменить обычными) — 200 г
  • Сыр моцарелла (мини-шарики) — 150 г
  • Растительное масло (лучше брать оливковое) — 2 ст. л.
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Итальянские травы (сушеные) — 1 ч. л.
  • Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу
  • Кедровые орешки или семечки подсолнечника (по желанию) — 1 ст. л.

Пошаговый рецепт

Руколу хорошенько промойте, обсушите и выложите на дно салатной тарелки. Помидорки черри разрежьте на половинки и добавьте к руколе. Можно заменить их обычными томатами. Тогда нужно их мелко нарезать.

Моцареллу (мини-шарики) распределите поверх овощей. Если у вас большой кусок сыра, нарежьте его кубиками.

В подходящей емкости смешайте масло, сок лимона, итальянские травы, соль и перец. Как следует перемешайте. Полейте салат заправкой, затем осторожно перемешайте все ингредиенты. При желании посыпьте сверху обжаренными кедровыми орешками или семечками.

Легкий, ароматный и питательный салат готов!

Посмотрите другой рецепт салата на нашем сайте: с курицей, ананасами и кукурузой.

Анастасия Фомина
А. Фомина
