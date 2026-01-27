В Арзамасе лифт c человеком рухнул с восьмого этажа

Лифт рухнул с восьмого этажа многоквартирного дома в Арзамасе Нижегородской области, сообщает Telegram-канал Ni Mash. По его информации, в этот момент там находился один человек. В результате жилец получил травмы.

Как уточнил канал, в настоящее время состояние пострадавшего стабильно. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. При этом причина поломки лифта не уточняется.

Ранее во Владивостоке женщина и девочка-подросток чуть не сгорели в лифте многоэтажки, когда там начался пожар. Двери кабины заклинило, и они получили ожоги, пытаясь выбраться наружу.

Выяснилось, что пожар возник из-за скопившегося мусора и мебели возле мусоропровода. Жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию с требованием очистить территорию, однако никаких мер не последовало.

До этого в Москве упал грузовой лифт с двумя людьми. Пострадавших спасли сотрудники МЧС, которые вскрыли упавшую кабину. Перед падением очевидцы слышали характерный гул.