Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 14:54

В Арзамасе лифт c человеком рухнул с восьмого этажа

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Лифт рухнул с восьмого этажа многоквартирного дома в Арзамасе Нижегородской области, сообщает Telegram-канал Ni Mash. По его информации, в этот момент там находился один человек. В результате жилец получил травмы.

Как уточнил канал, в настоящее время состояние пострадавшего стабильно. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. При этом причина поломки лифта не уточняется.

Ранее во Владивостоке женщина и девочка-подросток чуть не сгорели в лифте многоэтажки, когда там начался пожар. Двери кабины заклинило, и они получили ожоги, пытаясь выбраться наружу.

Выяснилось, что пожар возник из-за скопившегося мусора и мебели возле мусоропровода. Жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию с требованием очистить территорию, однако никаких мер не последовало.

До этого в Москве упал грузовой лифт с двумя людьми. Пострадавших спасли сотрудники МЧС, которые вскрыли упавшую кабину. Перед падением очевидцы слышали характерный гул.

Арзамас
Нижегородская область
лифты
падения
травмы
пострадавшие
аварии
поломки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожар в Балашихе 27 января: четыре мертвых кубинца, дом беглого олигарха
Синоптик объяснил, в каких регионах весна припозднится
В Германии заявили о намерении потребовать с Украины €70 млрд
В Госдуме ответили, какие организации могут поддержать малый бизнес
«Стянут все группировки»: полковник о возможности штурма Харькова
Длительную икоту связали с одним крайне опасным заболеванием
Россиянам рассказали, как правильно чихать
Мишустин рассказал, как в России поддерживают разработчиков продукции
Россия объявила Тимошенко в международный розыск
Тренер назвала самые частые ошибки в похудении
В Госдуме отреагировали на слухи о возможной блокировке Telegram
В Союзе пенсионеров по Москве открестились от сгоревшего хостела
Психолог дал советы, как не попасть под влияние мошенников
В МО Китая решили работать с Россией над глобальной безопасностью
Госдума разрешила отключать россиян от связи по запросу спецслужб
Белоусов попросил Китай держать ухо востро, напомнив о Венесуэле и Иране
В Госдуме назвали новые меры по предотвращению закрытия малых предприятий
В Москве могут вырасти рекордные сугробы более 80 сантиметров
Сильный снегопад спровоцировал массовую аварию под Нижним Новгородом
В Госдуме предложили открыть пункт пропуска с Украиной
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.