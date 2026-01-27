Почему не работает мобильный интернет сегодня, 27 января: где сбои в РФ

Сегодня, 27 января, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Свердловской и Челябинской областях, а также в других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что об этом известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 27 января

Сообщения о неработающем мобильном интернете поступают во вторник, 27 января, из десятков регионов, следует из данных мониторингового сервиса «Сбой.рф». Пользователи не могут воспользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами и загрузить приложения.

Наибольшее число жалоб приходится на абонентов Т2. О проблемах сообщают из Свердловской области — 57%, Москвы — 11%, Челябинской области — 7%, Санкт-Петербурга — 5%, Подмосковья, Смоленской, Курганской областей, ЯНАО, Хабаровского и Красноярского краев — по 4%.

Кроме того, фиксируются сбои у провайдера домашнего интернета «Ростелеком» —105 жалоб с начала суток.

«Т2 — весь день интернет не работает нормально, даже белые списки. Краснодарский край», «Сбой мобильного интернета», «Что с интернетом МТС?», «„Билайн“, ау», — пишут абоненты.

Почему не работает мобильный интернет 27 января

В связи с угрозой атаки БПЛА власти принимают меры для обеспечения безопасности населения и гражданской инфраструктуры, поэтому в работе мобильного интернета могут фиксироваться сбои. Впервые блокировки сигнала начали применяться 9 мая 2025 года из-за визита иностранных лидеров в Москву.

Силы ПВО в ночь на 27 января ликвидировали в небе над Россией почти 20 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Атаке ВСУ с воздуха подверглись четыре региона страны, а также акватория Азовского моря. Перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотников. Так, девять БПЛА удалось уничтожить над территорией Курской области, пять — над территорией Краснодарского края, три — над Азовским морем. По одному украинскому дрону было сбито над территориями Орловской и Белгородской областей, уточнили в Минобороны.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, — все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — высказался о ситуации пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент Владимир Путин говорил, что ограничения мобильной связи и интернета связаны с необходимостью защитить жителей от атак БПЛА. Меры задействованы на федеральном уровне, и региональные министерства или операторы связи не могут повлиять на сроки их отмены. Ограничения носят временный характер.

Какие сервисы работают во время ограничений, белый список

Наиболее популярные сайты продолжают работать во время ограничений — они учтены в белых списках Минцифры. В перечень входят «Госуслуги», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, MAX, сервисы «Яндекса», Ozon, Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, «Почта России», Альфа-Банк, а также транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка» и другие.

По словам главы ведомства Максута Шадаева, перечень будет расширяться и обновляться еженедельно.

