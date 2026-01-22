Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 19:08

Роскомнадзор отреагировал на сообщения о блокировке ботов для раздевания

Роскомнадзор заявил, что не получал указаний о блокировке ботов для раздевания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Роскомнадзор не получал указаний о блокировке сервисов на базе нейросетей, которые «раздевают» человека на фотографии, заявили в пресс-службе ведомства. В надзорном органе подчеркнули, что соответствующие ограничения могут вводиться только на основании решений суда или компетентных ведомств, передает РИА Новости.

Роскомнадзор имеет право ограничивать доступ к соответствующим материалам, размещенным на интернет-ресурсах, на основании решений уполномоченных государственных органов власти и судов. В данный момент таких решений в отношении указанных сервисов не поступало, — говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин заявил, что в России последовательно вводятся меры против мессенджера Telegram. Так он ответил на вопрос о жалобах пользователей на проблемы с загрузкой видео в приложение в последние дни.

Шейкин добавил, иностранные мессенджеры используются для организации и проведения террористических актов на территории России, а также для мошеннических и иных преступлений против граждан страны.

Россия
Роскомнадзор
блокировки
боты
нейросети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Джей Ло с сумкой за $80 тыс. сжалилась над бездомным
«Слушали внимательно»: Полянский об интересе ОБСЕ к выступлению России
Названа причина отравления семьи из шести человек угарным газом
«Звери, а не люди»: ВСУ закопали 500 тел в ямах под Курском, подробности
Полянский назвал условие возвращения России в ПА ОБСЕ
В Госдуме сравнили тур Rendez-Vous в Куршевеле с «голой вечеринкой»
«Анализ ошибок прошлого»: Полянский дал рекомендации по «реанимации» ОБСЕ
Пушков предрек Гренландии раздел территорий
Россия и Украина близки к миру? Переговоры в Абу-Даби, что сказал Зеленский
Маск ответил, когда искусственный интеллект превзойдет человека
Что случилось с Хинштейном? Была ли авария, операция, в каком он состоянии
«Пунктом назначения станет Москва»: самолет с Уиткоффом вылетел из Цюриха
Трамп «перекраивает» мир, мгновенная месть за атаку на Кубань: что дальше
Почему дешевая стройка почти всегда оказывается дорогой
Как в школьной столовой: рецепт заливного пирога с капустой
В России могут появиться бары и клубы «Я/Мы Мадуро»
ЦСКА обыграл «Акрон» на сборах в ОАЭ
«Я победил»: аниматор Бронзит о номинации на «Оскар»
В посольстве России отреагировали на задержание танкера французами
Самойлова записала видео с иконой французской моды
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.