Роскомнадзор отреагировал на сообщения о блокировке ботов для раздевания Роскомнадзор заявил, что не получал указаний о блокировке ботов для раздевания

Роскомнадзор не получал указаний о блокировке сервисов на базе нейросетей, которые «раздевают» человека на фотографии, заявили в пресс-службе ведомства. В надзорном органе подчеркнули, что соответствующие ограничения могут вводиться только на основании решений суда или компетентных ведомств, передает РИА Новости.

Роскомнадзор имеет право ограничивать доступ к соответствующим материалам, размещенным на интернет-ресурсах, на основании решений уполномоченных государственных органов власти и судов. В данный момент таких решений в отношении указанных сервисов не поступало, — говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин заявил, что в России последовательно вводятся меры против мессенджера Telegram. Так он ответил на вопрос о жалобах пользователей на проблемы с загрузкой видео в приложение в последние дни.

Шейкин добавил, иностранные мессенджеры используются для организации и проведения террористических актов на территории России, а также для мошеннических и иных преступлений против граждан страны.