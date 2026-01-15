В Роскомнадзоре высказались о разблокировке WhatsApp Роскомнадзор: оснований для отмены ограничений в WhatsApp нет

Роскомнадзор пока не нашел оснований для снятия ограничений работы мессенджера WhatsApp, уточнили ТАСС в ведомстве. Других подробностей в пресс-службе РКН не приводилось.

В настоящее время Роскомнадзор не видит оснований для снятия ограничений работы WhatsApp, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов заявил, что WhatsApp может быть окончательно заблокирован в России в текущем году. Он подчеркнул, что такие шаги связаны с принадлежностью WhatsApp компании Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

До этого дизайнер и блогер Артемий Лебедев резко раскритиковал мессенджер WhatsApp за отказ соблюдать российское законодательство. Он предрек скорую блокировку платформы на территории страны. Блогер добавил, что мессенджер Telegram продолжит работу, поскольку готов сотрудничать с российскими правоохранительными органами — в частности, блокировать группы, связанные с преступной деятельностью.

До этого Свинцов назвал обвинение WhatsApp в адрес России об ограничении доступа на территории страны провокацией. Он отметил, что наложенные санкции вызваны несоблюдением компанией российского законодательства.