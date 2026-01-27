Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 января: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
В ночь на 27 января Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 19 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять БПЛА — над территорией Курской области, пять БПЛА — над территорией Краснодарского края, три БПЛА — над акваторией Азовского моря, один БПЛА — над территорией Орловской области и один БПЛА — над территорией Белгородской области», — сообщили в военном ведомстве.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

