27 января 2026 в 14:36

Раскрыта важная деталь в «слежке» за российскими дипломатами в ЕС

Посольство назвало дискриминацией ограничения для российских дипломатов в ЕС

Посольство РФ во Франции Посольство РФ во Франции Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Посольство РФ во Франции назвало дискриминацией ограничения ЕС на передвижение российских дипломатов по странам объединения, пишет РИА Новости. В дипмиссии подчеркнули, что новый порядок распространяется исключительно на российских представителей.

Это, несомненно, создаст дополнительные сложности в работе, не говоря уже о том, что речь идет, по сути, о дискриминационной мере, поскольку такой порядок введен только в отношении российских дипломатов, — отметили в посольстве.

Представитель ведомства отметил, что ограничения усложнят работу дипломатического корпуса. Российская сторона будет следить за ситуацией и «в случае злоупотреблений будет реагировать».

Ранее МИД Нидерландов уведомил посольство России в Гааге о введении ограничений на передвижение российских дипломатов внутри Евросоюза. Новые правила, утвержденные в рамках 19-го санкционного пакета ЕС, обязывают сотрудников уведомлять власти страны Шенгенской зоны о пересечении ее границы.

Австрия также ввела уведомительный порядок въезда и транзита для российских дипломатов, не аккредитованных в республике. Разъяснения поступили в виде ноты МИД страны.

