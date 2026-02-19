Зимняя Олимпиада — 2026
В Канаде школьникам разрешили смотреть хоккей вместо уроков

В Онтарио школьникам разрешили прогуливать ради просмотра хоккея на Олимпиаде

Глава канадской провинции Онтарио Даг Форд разрешил местным школьникам прогуливать уроки, чтобы посмотреть игры национальных мужской и женской сборных по хоккею на Олимпиаде в Италии. По его словам, которые передает телеканал CTV, это поможет молодежи «проникнуться духом» Игр.

Чтобы все могли проникнуться духом Игр, я поручил министру образования [региона] дать возможность всем ученикам в Онтарио посмотреть оставшиеся игры хоккейных сборных Канады, которые приходятся на школьные часы, — заявил Форд.

Ранее сборная Канады одержала сокрушительную победу над командой Франции в заключительном поединке группового этапа хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года, проходящих в Италии. Встреча закончилась со счетом 10:2.

Также сообщалось, что в полуфинале олимпийского турнира по хоккею 22 февраля США встретятся со Словакией, а Канада сыграет с Финляндией. Действующим чемпионом является сборная Финляндии.

