19 февраля 2026 в 03:33

Определены полуфинальные пары олимпийского турнира по хоккею

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
США встретятся со Словакией, а Канада сыграет с Финляндией в полуфинале олимпийского турнира по хоккею. Финал состоится 22 февраля, действующим чемпионом является сборная Финляндии.

В четвертьфиналах американцы в овертайме одолели Швецию, а словаки разгромили Германию. Канадцы в упорной борьбе победили Чехию, финны также в дополнительное время взяли верх над Швейцарией.

Ранее экс-тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что хоккейный турнир на зимней Олимпиаде — 2026 имеет очень высокий уровень. Он признался, что получает удовольствие от некоторых матчей олимпийского турнира. В то же время Плющев отметил, что команды Франции, Италии и Латвии выглядят аутсайдерами.

До этого легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито резко осудил отстранение сборной России от участия в Олимпиаде-2026. Он назвал отсутствие российских атлетов на турнире большой потерей для мирового спорта. Эспозито отметил, что без участия сильнейших игроков соревнование нельзя считать по-настоящему легитимным и значимым.

