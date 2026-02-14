Зимняя Олимпиада — 2026
В МИД РФ ответили на претензии Баку о якобы ударах по посольству в Киеве

МИД: Москва предоставляла Баку разъяснения о якобы ударах по посольству в Киеве

В Москве с недоумением восприняли заявления Баку о якобы преднамеренных ударах России по посольству Азербайджана в Киеве, сообщила пресс-служба МИД России. Дипломаты напомнили, что азербайджанская сторона уже получила исчерпывающие разъяснения по этому инциденту, и указали на возможную причастность украинских средств ПВО к повреждению зданий.

Азербайджанская сторона была повторно проинформирована о том, что в ходе проведения специальной военной операции ВС РФ наносят удары по законным военным целям, включая объекты украинского оборонно-промышленного комплекса, в том числе расположенные в Киеве, — сообщили в министерстве.

При планировании таких задач тщательно контролируются данные боевого применения, чтобы исключить ущерб гражданским объектам и дипломатическим представительствам, сказано в публикации. В МИД России также обратили внимание на нарушения международного гуманитарного права со стороны Киева, который продолжает размещать военные объекты, в том числе средства ПВО, в жилых кварталах, подвергая опасности гражданское население.

Ранее стало известно, что здание посольства Азербайджана в Киеве пострадало в результате некорректной работы украинской противовоздушной обороны. Как сообщил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин на встрече с послом республики в Москве Рахманом Мустафаевым, в столице Украины, предположительно, упала ракета ЗРК Patriot.

