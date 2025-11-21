Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 14:26

МИД России назвал причину повреждений посольства Азербайджана в Киеве

МИД РФ: посольство Азербайджана в Киеве пострадало из-за ошибки украинской ПВО

Михаил Галузин Михаил Галузин Фото: МИД РФ
Здание посольства Азербайджана в Киеве пострадало в результате некорректной работы украинской противовоздушной обороны, сообщил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин на встрече с послом республики в Москве Рахманом Мустафаевым. По его словам, которые приводит пресс-служба МИД, в столице Украины, предположительно, упала ракета ЗРК Patriot.

Повреждения комплекса зданий азербайджанской дипломатической миссии в Киеве, по всей вероятности, произошли вследствие некорректной работы средств противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, — подчеркнул дипломат.

По его словам, соответствующее обращение азербайджанской стороны от 14 ноября было внимательно рассмотрено компетентными российскими ведомствами. Галузин добавил, что Москва выражает искреннее сожаление в связи со случившимся в Киеве.

Ранее на Украине начались экстренные отключения света вне графика. Без электричества остались столица, Киевская, Днепропетровская, Черновицкая и Одесская области страны. Оператор пообещал держать жителей в курсе изменений ситуации.

МИД РФ
Азербайджан
посольства
Киев
Украина
