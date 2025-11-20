Международный муниципальный форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 17:52

Сразу несколько регионов Украины остались без электричества

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press
На Украине начались экстренные отключения света вне графика, следует из сообщения в приложении компании ДТЭК. Электричества нет в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черновицкой и Одесской областях. Оператор уточнил, что будет держать в курсе изменений ситуации.

Начинаются экстренные отключения света вне графика. Графики стабильных отключений временно не будут работать, потому что энергосистема нуждается в срочной помощи, — сказано в сообщении.

19 ноября в течение всего утра на Украине действовала воздушная тревога. Сигнал распространился по всем регионам страны. Режим воздушной тревоги действовал на территории всей Украины с 18:30 по московскому времени во вторник до 06:20 утра в среду. Общая продолжительность тревоги составила почти 12 часов.

В украинской Одессе 16 ноября прозвучал мощный взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Сирена была активирована во всей области. 14 ноября взрыв произошел на энергетическом объекте в Одессе. По словам главы областной госадминистрации Олега Кипера, из-за ЧП возникли пожары, но спасатели оперативно локализовали возгорание.

