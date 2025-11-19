Сирены гремели по всей Украине Воздушная тревога гремела почти 12 часов на всей территории Украины

В течение всего утреннего часа 19 ноября на Украине действовала воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сигнал распространился по всем регионам страны.

Согласно информации, опубликованной на официальном интернет-ресурсе, режим воздушной тревоги действовал на территории всей Украины с 18:30 по московскому времени во вторник до 06:20 утра в среду. Общая продолжительность тревоги составила почти 12 часов.

Данные с онлайн-карты показывают, что сигнал воздушной тревоги распространился одновременно во всех областях Украины, включая западные регионы, которые реже подвергаются воздушным атакам.

Общенациональная воздушная тревога стала одной из самых продолжительных за последнее время. Министерство цифровой трансформации Украины оперативно обновляет данные на своей онлайн-карте, которая служит основным источником информации о воздушных тревогах для населения.

Ранее сообщалось, что российские военные ударом по порту в Одессе могли уничтожить натовские комплексы противовоздушной обороны. Военэксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов, заявил, что характер груза основан на недавних заявлениях западных политиков.