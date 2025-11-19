Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 07:02

Axios: США проводят тайные консультации с Россией по Украине

Стивен Уиткофф, Дональд Трамп Стивен Уиткофф, Дональд Трамп Фото: Daniel Torok/US White House via Global Look P/Global Look Press
Администрация президента США Дональда Трампа проводит закрытые консультации с Россией по разработке нового плана урегулирования украинского конфликта, сообщает американское издание Axios со ссылкой на источники в правительствах обеих стран. Предлагаемый план состоит из 28 пунктов и охватывает ключевые аспекты будущего урегулирования.

Согласно информации издания, переговоры ведутся в конфиденциальном режиме между специальными представителями двух стран. С американской стороны процесс курирует спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Российскую сторону, как отметили авторы, якобы представляет спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

План США из 28 пунктов вдохновлен успешными усилиями президента Трампа по достижению соглашения по Газе, — указано в публикации.

План разделен на четыре основные категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной. В то же время остается неясным подход к решению таких спорных вопросов, как территориальный контроль на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что США направили в столицу Украины делегацию во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Вместе с ним в Киев прилетел начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж. Вероятно, визит высокопоставленных американских чиновников направлен на ускорение процесса завершения конфликта с Россией.

