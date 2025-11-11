В России появился фонд «Загадка Усольцевых»: кто и зачем его создал

Семью Усольцевых ищут в тайге почти полтора месяца. За это время волонтеры и экстренные службы не обнаружили ни одной зацепки. Как узнал NEWS.ru, в России появился фонд имени Усольцевых. Как будет работать организация — рассказали ее учредители.

Что рассказали учредители фонда «Загадка Усольцевых»

В России фамилия Усольцевых стала нарицательной, заявил NEWS.ru бизнесмен Анатолий Аронов, создавший новую организацию. По его словам, фонд будет заниматься расследованием подобных тайн, происходящих на наших глазах.

Он отметил, что документы для регистрации организации «Загадка Усольцевых» были отправлены в Минюст и Роспатент (копии есть в распоряжении редакции NEWS.ru).

«Непонятно, зачем семья пошла в тайгу и почему пропала. Это загадка», — отметил он.

Кто войдет в состав фонда «Загадка Усольцевых»

«Наш фонд будет объединять людей, интересующихся загадками человечества. Сейчас в нем 63 человека. Это люди со всей России, в основном москвичи в возрасте от 40 лет. В следующем году планируется экспедиция к горе Буратинка, где пропала семья. Будем пытаться отыскать одежду и другие следы», — отметил Аронов.

По его словам, инвестор фонда — один из известных в столице бизнесменов. В организацию активно вступают исследователи природы, уфологи, ученые, журналисты и просто все желающие. Фонд будет выпускать специальную атрибутику — футболки, бейсболки и походные рюкзаки со встроенным GPS-трекером, чтобы не потеряться в лесу.

«Деньги от продажи атрибутики пойдут на финансирование работы фонда. В конце декабря в одном из ресторанов Москвы пройдет первый съезд. Мы планируем пригласить на него членов Русского географического общества и поисково-спасательного отряда „ЛизаАлерт“», — пояснил учредитель организации.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» на учебно-тренировочных сборах Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Какие тайны будет расследовать фонд «Загадка Усольцевых»

Еще один учредитель фонда, член Союза журналистов России, президент Ассоциации «Протоистория» Николай Субботин рассказал NEWS.ru, что в стране немало историй, похожих на пропажу Усольцевых.

«Люди постоянно пропадают в лесу, но мистические причины исчезновения бывают крайне редко», — заметил он.

По словам Субботина, из некоторых районов Тувы, расположенных примерно в 700 километрах от Железногорска, где жили Усольцевы, до сих пор поступают сообщения о встрече людей с непонятными существами. Их называют лешими, хозяевами леса или снежными людьми.

Субботин отметил, что большого внимания заслуживает история, произошедшая в 1953 году.

«В Туве экспедиция отправилась осваивать новые территории. Затем она не вышла на связь. С ближайшего поселения был выслан отряд. Он обнаружил пустой лагерь и свежее кострище, словно люди в течение часа куда-то убежали. Что случилось — неясно. Экспедицию так и не нашли — ни следов, ни тел», — рассказал Субботин.

Он вспомнил еще один случай пропажи людей. Несколько лет назад в пустыню Каракумы приехала группа иностранных исследователей. Они поставили лагерь и должны были периодически выходить на связь с городом, но исчезли. Приехав на место, спасатели увидели лагерь, машины, тлеющий костер и следы людей, ведущие в сторону дюн. Казалось, что группа от кого-то бежала. Что произошло — неизвестно до сих пор.

Какой версии исчезновения семьи придерживаются учредители фонда «Загадка Усольцевых»

Скорее всего, Усольцевы заблудились в красноярской тайге и умерли от холода, высказали мнение учредители фонда.

«Все случившееся — это совокупность двух факторов. Первый — природный. Сначала погода была хорошая, потом резко упала температура, пошел снег и подул ветер. Второй — слабая подготовленность семьи. Они пошли в крайне сложный маршрут, особенно для ребенка и женщины. В таких условиях даже подготовленный человек будет испытывать трудности», — предположили учредители фонда.

Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети

Что произошло с Усольцевыми в тайге под Красноярском

Усольцевы бесследно исчезли 28 сентября, отправившись в поход в сторону скального массива Буратинка. Позже спасатели обнаружили автомобиль семьи, женские кроссовки, сумку и детские вещи. В поисках супругов приняли участие свыше 1400 добровольцев. В операции участвовали полицейские, волонтеры и неравнодушные люди из разных уголков России.

Спасательные службы исследовали большую территорию в горно-таежной местности Партизанского района.

Если Усольцевых не обнаружат, то через полгода их могут официально признать погибшими.

