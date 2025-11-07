Криминалист предположил, как Усольцевы сумели тайно сбежать в США Криминалист Игнатов: Усольцевы могли улететь в США из Монголии или Казахстана

Семья Усольцевых могла сбежать в США, заявил в разговоре с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, они могли поехать к сыну Сергея от второго брака и обосноваться там по программе по воссоединению семей. Эксперт считает, что Усольцевы могли заранее подготовить поддельные документы и улететь за океан через Монголию или Казахстан.

В США работает программа по воссоединению с семьей. Как они могли уехать туда? Через третьи страны. Самые удобные для них в этом плане — Монголия и Казахстан. Могу предположить, что они улетели по поддельным документам, — отметил Игнатов.

Он также предположил, что Усольцевы могли запросить в США политическое убежище. Криминалист считает, что это могло быть нужно Сергею, чтобы не возвращать взятые для завода кредиты: их надо было выплатить до 14 ноября.

Ранее выяснилось, что сын от второго брака предпринимателя Сергея Усольцева, пропавшего с семьей в сибирской тайге, постоянно проживает в США. После официального развода родителей мальчик был вывезен матерью за рубеж. Сейчас ему 17 лет, он сменил имя, живет в Ричмонде, штат Вирджиния, и учится в частной школе для мальчиков.