Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 22:37

Появилась информация о местонахождении сына пропавшего Усольцева

Сын пропавшего бизнесмена Усольцева нашелся в США с новым именем

Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

В деле о пропавшей в сибирской тайге семье выяснилось, что сын предпринимателя Сергея Усольцева постоянно проживает в США, передает aif.ru. После официального развода родителей мальчик был вывезен матерью за рубеж.

Он родился в 2008 году от второго брака 47-летнего на тот момент Сергея Усольцева и 30-летней Людмилы Теплых, — сказано в публикации.

Сейчас он находится на территории города Ричмонд в штате Вирджиния. Отмечается, что молодой человек сменил свое имя на новое в американском стиле.

Ранее поисковики прошли 4600 километров, пытаясь отыскать пропавшую в красноярской тайге семью Усольцевых. Согласно информации источника, возобновить полноценный поиск теперь удастся только после наступления теплой погоды.

До этого исследователь аномальных явлений, уфолог Дмитрий Савва в беседе с NEWS.ru отмечал, что местность в тайге Красноярского края, где пропала семья Усольцевых, отличается природными аномалиями, большим количеством поверий и легенд, топонимическими маркерами, которые могут служить предостережением не ходить в определенные места, наличием людей, проводящих не всегда «светлые» обряды. Несмотря на это, он поддерживает официальную версию исчезновения семьи.

Усольцевы
пропавшие
дети
поиски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Часть Курчатова осталась без электричества
Космонавт рассказал, кого его дети попросили отправить в космос
«Локомотив» устроил разгром «Спартаку» в матче КХЛ
Награждены лауреаты Международной литературной премии «История будущего»
«Зеркало и концентрат»: в Раде высказались о котле в Красноармейске
В Госдуме готовятся рассмотреть полный запрет вейпов
Появилась информация о местонахождении сына пропавшего Усольцева
Минск отказался пропустить литовские фуры через границу
Неожиданный обморок прервал пресс-конференцию Трампа
Слуцкая рассказала, благодаря кому стала чемпионкой
Паром из Трабзона не получил разрешения на вход в порт Сочи
Спецпосланник Трампа заявил о прогрессе в урегулировании на Украине
Слуцкая раскрыла секрет, как находит общий язык с детьми-подростками
Вкус детства: классический салат из печени трески всего за 10 минут
Песков объяснил, почему Путин не встретится с Федорищевым
Путин поставил условие для турниров с присвоением разрядов
Россиянам разрешили получать налоговый вычет за лечение и учебу ребенка
Экс-чиновница из РФ умерла от передозировки в Таиланде: что известно, дети
ВСУ столкнулись с массовым нежеланием воевать в 159-й бригаде
Болельщиков «Шанхая» не пустили на матч с СКА из-за иероглифов на форме
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.