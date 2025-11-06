Появилась информация о местонахождении сына пропавшего Усольцева Сын пропавшего бизнесмена Усольцева нашелся в США с новым именем

В деле о пропавшей в сибирской тайге семье выяснилось, что сын предпринимателя Сергея Усольцева постоянно проживает в США, передает aif.ru. После официального развода родителей мальчик был вывезен матерью за рубеж.

Он родился в 2008 году от второго брака 47-летнего на тот момент Сергея Усольцева и 30-летней Людмилы Теплых, — сказано в публикации.

Сейчас он находится на территории города Ричмонд в штате Вирджиния. Отмечается, что молодой человек сменил свое имя на новое в американском стиле.

Ранее поисковики прошли 4600 километров, пытаясь отыскать пропавшую в красноярской тайге семью Усольцевых. Согласно информации источника, возобновить полноценный поиск теперь удастся только после наступления теплой погоды.

До этого исследователь аномальных явлений, уфолог Дмитрий Савва в беседе с NEWS.ru отмечал, что местность в тайге Красноярского края, где пропала семья Усольцевых, отличается природными аномалиями, большим количеством поверий и легенд, топонимическими маркерами, которые могут служить предостережением не ходить в определенные места, наличием людей, проводящих не всегда «светлые» обряды. Несмотря на это, он поддерживает официальную версию исчезновения семьи.