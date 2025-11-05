Исследователь назвал наиболее вероятную версию пропажи семьи Усольцевых

Местность в тайге Красноярского края, где пропала семья Усольцевых, отличается природными аномалиями, большим количеством поверий и легенд, топонимическими маркерами, которые могут служить предостережением не ходить в определенные места, наличием людей, проводящих не всегда «светлые» обряды, рассказал в беседе с NEWS.ru исследователь аномальных явлений, тайн и путешествий по аномальным зонам, уфолог Дмитрий Савва. Несмотря на это, он поддерживает официальную версию исчезновения семьи.

Если говорить о версиях, конечно, следую методу «бритва Оккама» как наиболее разумному подходу: сначала нужно рассмотреть наиболее объяснимые версии. Так как я лично попадал в такие ситуации в горах и тайге и меня так же искали. Наиболее вероятно, что, как и в моем случае, когда на Перевале Дятлова, на «горе мертвецов» меня накрыл плотный туман и непогода, я спрятался под ближайший каменный останец. Переждав, вылез я из своего укрытия уже ночью, но из-за усилившегося тумана не смог найти выход, — поделился опытом исследователь.

По его мнению, из-за резкого изменения погоды Усольцевы могли укрыться в курумнике — скоплении каменных глыб. После этого с ними могло что-то случиться, предположил эксперт.

А вот произойти там могло многое, от природных причин (обвал, дикое животное) до более аномального. Например, они могли что-то увидеть, что их сильно напугало, а в таких местах паника смертельна, можно очень легко получить травму. Говорю как человек, подвернувший ногу на подобном скальнике во время одной из экспедиций, — резюмировал он.

Ранее СМИ со ссылкой на местных жителей предположили, что глава пропавшей семьи Сергей Усольцев мог отказаться от помощи из-за статуса опытного таежника. По их словам, об опыте Усольцева знают многие люди из сферы туризма.