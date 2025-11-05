Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 13:29

Стало известно, что могло погубить семью Усольцевых в тайге

Исчезнувший с семьей Усольцев мог отказаться от помощи из-за самонадеянности

Район, где пропали Усольцевы Район, где пропали Усольцевы Фото: t.me/krksledkom

Пропавший вместе с супругой и пятилетней дочерью во время похода к горе Буратинка Сергей Усольцев мог отказаться от помощи из-за статуса опытного таежника, передает aif.ru со ссылкой на местных жителей. По их словам, об опыте Усольцева знают многие люди из сферы туризма.

Усольцев опытный таежник! Про него много где слышно в сфере туризма, — отметила одна из жительниц.

Психолог Эльвира Жданова между тем сообщила, что пропавшие могли отправиться в тайгу под гипнозом. По ее словам, подобные практики могла применять жена, которая, по сообщениям СМИ, увлекалась эзотерикой. По мнению эксперта, так жена могла пытаться наладить отношения в семье. В частности, в одном из интервью в 2015 году Сергей утверждал, что государство «душит» реальный сектор, а российскую экономику ждет скорый крах.

Ранее сообщалось, что Усольцев участвовал в программе департамента энергетики США «Инициатива атомных городов» в Железногорске, это было в конце 1990-х. Также его не раз штрафовали за нарушения финансовых и налоговых законов.

Тайга
пропажи
поиски
семьи
туристы
Стало известно, что могло погубить семью Усольцевых в тайге
