28 октября 2025 в 15:03

Стало известно, что Усольцевы могли пойти в тайгу под гипнозом

Психолог Жданова: Усольцева могла загипнотизировать мужа перед походом в тайгу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Семья Усольцевых, месяц назад пропавшая в тайге, могла отправиться туда под гипнозом, рассказала NEWS.ru психолог Эльвира Жданова. По ее словам, гипнопрактики могла применять жена, которая, по сообщениям СМИ, увлекалась эзотерикой. По мнению эксперта, таким образом Ирина Усольцева могла пытаться наладить отношения в семье.

Если Ирина была коучем и энерготерапевтом, значит, она владела и другими психологическими практиками и могла воздействовать на мужа, используя для этого гипноз. В таком состоянии Сергей мог пойти за ней в лес, если он внушаемый человек. Например, она могла сказать мужу: «Зайди в тайгу, потрись об елку, и у нас все будет хорошо», а он ей мог поверить, — отметила специалист.

Психолог предположила, что к гипнозу Ирина Усольцева могла прибегнуть, чтобы спасти семью в случае охлаждения отношений с мужем.

Нужно критично подходить к тому, что про семью говорят окружающие. Супруги могли жить вместе или просто ходить друг к другу в гости и притворяться, что живут рядом, — напомнила Жданова.

Ранее была выдвинута версия, что в Партизанском районе Красноярского края, где пропали Усольцевы и еще один мужчина, мог орудовать маньяк. По словам бывшего следователя Вадима Багатурии, долгие годы преступник мог «не отсвечивать», а позже «выйти на охоту».

гипноз
пропавшие люди
пропавшие без вести
Красноярский край
поиски
Степанида Королева
С. Королева
