Путин высказался о проблеме пропавших без вести бойцов СВО

Вопрос поиска пропавших без вести бойцов специальной военной операции на Украине остается острым, но Минобороны России уже приняло ряд соответствующих мер, заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, которая проходит в Гостином дворе. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, был создан координирующий центр по поиску пропавших и отдельный реестр.

Поиск пропавших без вести — это острый вопрос очень. <…> Вопрос особенно острый. Надо сказать, что Министерство обороны предприняло определенные шаги, которые ситуацию все-таки меняют. Создан основной координирующий центр по поиску пропавших бойцов. <…> Создан отдельный реестр по поиску таких лиц, — отметил Путин.

Президент также обратил внимание, что на данный момент, по сравнению с началом года, число пропавших без вести уменьшилось на 50%. Он подчеркнул, что такие потери должны стать минимальными и сведены к нулю.

Глава государства также подчеркнул, что Россия стала лидером по беспилотникам и превосходит противника по числу дронов. Он пояснил, что такая ситуация наблюдается на всех участках фронта.