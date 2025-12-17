Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 16:53

Пропавших без вести российских солдат начнут искать по электронным жетонам

Белоусов анонсировал поиск пропавших без вести солдат по электронным жетонам

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В российской армии с 2026 года начнут применять электронные жетоны, чтобы расширить возможности для поиска пропавших без вести бойцов, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале Минобороны, технологию уже использовали в группировках «Центр» и «Днепр», и она показала положительный результат.

В целях наращивания возможностей по поиску пропавших без вести в следующем году предстоит начать применение электронных жетонов военнослужащих. Проведен военно-технический эксперимент по апробации таких жетонов в группировках «Центр» и «Днепр». Он дал положительный результат, — пояснил Белоусов.

Министр отметил, что в этом году в Минобороны навели порядок в системе учета пропавших без вести. Ведомство начало вести единую базу данных и обеспечило ее наполнение.

Ранее Белоусов сообщил, что армия и флот готовы выполнить все задачи, поставленные верховным главнокомандующим. Он указал на их готовность как к краткосрочным, так и к долгосрочным вызовам. Также министр раскрыл потери украинской армии. По его словам, ВСУ потеряли почти 500 тыс. военных.

Андрей Белоусов
Минобороны РФ
пропавшие без вести
бойцы
