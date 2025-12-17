Белоусов назвал число потерь ВСУ в 2025 году Белоусов: ВСУ потеряли почти 500 тыс. военных и исчерпали мобилизационный ресурс

Вооруженные силы Украины потеряли почти полмиллиона военнослужащих, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, это лишило Киев возможности восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации.

Силовые структуры Украины потеряли практически 500 тыс. военнослужащих. Благодаря чему Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации граждан, — сказал он.

Также министр обороны отметил, что обрушение обороны ВСУ неизбежно, и западные партнеры Киева это понимают. Такой вариант развития событий был очевиден с самого начала проведения специальной военной операции на Украине, подчеркнул Белоусов.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что цели СВО, безусловно, будут достигнуты. По его словам, российское государство хотело бы устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии, однако такая тактика, скорее всего, не устраивает Украину и ее кураторов.