27 октября 2025 в 16:24

Раскрыто, могли ли Усольцевы стать жертвой жестокого маньяка

Адвокат Багатурия: Усольцевы могли стать жертвами орудующего в тайге маньяка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Версия о том, что в Партизанском районе Красноярского края, где бесследно пропали Усольцевы и еще один мужчина, орудует маньяк, хоть и звучит как конспирологическая теория, все же имеет право на существование, заявил NEWS.ru бывший следователь, адвокат Вадим Багатурия. По его мнению, преступник мог все эти годы «не отсвечивать», а теперь выйти «на охоту».

Это хотя и звучит как конспирологическая теория, она имеет право на существование, потому что в действительности маньяк может орудовать в любой местности. Он может быть активным, замкнутым или «залечь на дно». В любом случае следствие разберется, — сказал Багатурия.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что семью Усольцевых могут официально признать погибшей через полгода. Он уточнил, что официальной датой смерти считается день вступления в силу судебного решения. Однако суд может установить и предполагаемую дату гибели.

Тем временем депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал поступок Усольцевых, заявив, что поход в тайгу был безнравственной выходкой. Парламентарий отметил, что в нынешнее время государству есть кому помогать и кого искать, имея в виду оказавшихся в зоне боевых действий на Украине.

