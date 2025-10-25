В Госдуме резко высказались о ситуации с исчезновением Усольцевых

Поход семьи Усольцевых в тайгу стал безнравственной выходкой, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий отметил, что в нынешнее время государству есть кому помогать и кого искать, особенно оказавшимся в зоне боевых действий на Украине.

Я считаю подобного рода выходки совершенно безнравственными в нынешнее время. Эти adventure-хотели, я их не воспринимаю. На гору какую-то залезть, посидеть там, а потом все тебя должны спасать, миллионы тратить. Это верх неприличия — устраивать какие-то выходки, особенно если есть дети, это верх неприличия, безнравственно в эти аферы их втягивать. Если, конечно, их насильно вывезли, то пусть силовики этим занимаются, — добавил Милонов.

Собеседник подчеркнул, что недавно вернулся из зоны СВО. Милонов объяснил, что больше внимания стоит оказывать тем, кто сейчас под огнем.

Я только из Авдеевки вернулся. Мы должны спасать тех, кто оказался в опасной ситуации не по своей воле. Я не в курсе ситуации, не знаю, но в тайгу их никто насильно не выгонял. Больше внимания нужно уделять людям, оказавшимся в зоне боевых действий, там настоящие проблемы. На фоне происходящего в Донбассе есть о ком заботиться, — подытожил Милонов.

Ранее спасатель Денис Киселев не исключил, что семья Усольцевых может быть жива и скрывается намеренно. Он провел параллель со старообрядцами, которые ранее уходили в леса, желая остаться в изоляции. При этом эксперт назвал маловероятной версию о том, что семья забаррикадировалась в сторожке и не может подать сигнал о помощи.

До этого поисковик Светлана Торгашина предположила, что Усольцевы могли наткнуться в тайге на секретные поселения староверов. В такой отрезанной от мира общине заблудившаяся семья с ребенком могла найти приют. Еще по одному мнению, они сбились с натоптанной тропы и стали жертвами нападения медведя.