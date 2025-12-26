Военэксперт объяснил ложь МО Британии о реальном состоянии военной техники

Власти Великобритании скрывают проблемы с качеством новейших бронемашин Ajax из-за лоббирования интересов оружейных промышленников, сказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, заинтересованные лица в правительстве Королевства не хотели останавливать финансовые потоки, направленные на разработку техники.

Тут мы видим классический пример того, как работает западный лоббизм. Когда пять лет назад появились первые данные о неполадках «Аяксов», включился административный ресурс. Заинтересованные лица просто «не заметили» дефекты, чтобы не останавливать финансовые потоки, — сказал Леонков.

В итоге на проект были потрачены миллиарды фунтов стерлингов, а британская армия получила машины, на которых невозможно воевать, напомнил собеседник.

Здесь сформировалась некая круговая порука. Чтобы не отвечать по закону за проваленный проект стоимостью в миллиарды фунтов, чиновники и промышленники вынуждены скрывать истинное положение дел. Однако бесконечно замалчивать такие проблемы невозможно, — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что Минобороны Великобритании может отказаться от использования новых бронемашин Ajax, поскольку они оказались небезопасны для экипажей из-за шума и тряски. При этом затраты на разработку и производство этих бронемашин уже превысили 5 млрд фунтов стерлингов (500 млрд рублей).