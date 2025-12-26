Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 16:09

Военэксперт объяснил ложь МО Британии о реальном состоянии военной техники

Военэксперт Леонков: Лондон врет о проблемах бронемашины Ajax из-за лобизма

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Власти Великобритании скрывают проблемы с качеством новейших бронемашин Ajax из-за лоббирования интересов оружейных промышленников, сказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, заинтересованные лица в правительстве Королевства не хотели останавливать финансовые потоки, направленные на разработку техники.

Тут мы видим классический пример того, как работает западный лоббизм. Когда пять лет назад появились первые данные о неполадках «Аяксов», включился административный ресурс. Заинтересованные лица просто «не заметили» дефекты, чтобы не останавливать финансовые потоки, — сказал Леонков.

В итоге на проект были потрачены миллиарды фунтов стерлингов, а британская армия получила машины, на которых невозможно воевать, напомнил собеседник.

Здесь сформировалась некая круговая порука. Чтобы не отвечать по закону за проваленный проект стоимостью в миллиарды фунтов, чиновники и промышленники вынуждены скрывать истинное положение дел. Однако бесконечно замалчивать такие проблемы невозможно, — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что Минобороны Великобритании может отказаться от использования новых бронемашин Ajax, поскольку они оказались небезопасны для экипажей из-за шума и тряски. При этом затраты на разработку и производство этих бронемашин уже превысили 5 млрд фунтов стерлингов (500 млрд рублей).

Великобритания
скандалы
вооружения
бронетехника
БМП
БТР
Павел Воробьев
П. Воробьев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Оливье», «шуба»: во сколько обойдется новогодний стол-2026, как сэкономить
На Украине шокированы рождественским заявлением Зеленского
Стало известно, почему Миндич нарушил обет молчания о коррупции на Украине
Почему бизнес выбирает быстровозводимые здания и как изменилось качество
«Кошелек Зеленского» впервые высказался о коррупционном скандале на Украине
Олимпийский комитет Норвегии отреагировал на смерть Баккена
БПЛА совершили массированный налет на Крым посреди дня
Морской пехотинец спас брата-близнеца под обстрелом ВСУ
Шок для вкусовых сосочков: готовим, не как все. Блюда с новыми вкусами
PR-менеджер рассказала, как справиться с выгоранием
«Почувствуйте разницу»: эксперт назвал главную беду кинотеатров в России
В Польше пояснили властям, чего нельзя допустить в отношениях с Москвой
Чем заняться в Москве 27–28 декабря: не только «Щелкунчик»!
Адвокат сообщила о сроках выезда Долиной из квартиры
В Петербурге заработал готовый к массовому выпуску грузовиков завод
Юрист объяснил, обязательно ли платить 13-ю зарплату
Генерал назвал причины провокаций ВСУ на границе с Белгородской областью
На выставке о русских сказках открылась зона фильма «Сказка о царе Салтане»
Напиток с алоэ вера снимают с полок «Магнитов» по всей России
Жить у окна: как меняются бытовые привычки в светлых квартирах
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.