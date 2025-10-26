Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 12:39

Юрист раскрыл, когда семью Усольцевых признают погибшей

Юрист Соловьев: Усольцевых официально признают погибшими через полгода

Сотрудники МЧС России на месте поиска семьи Усольцевых в тайге Красноярского края Сотрудники МЧС России на месте поиска семьи Усольцевых в тайге Красноярского края Фото: t.me/mchskrsk

Семью Усольцевых, пропавшую в Красноярском крае, могут официально признать погибшей через полгода, сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев. В беседе с aif.ru он пояснил, что такой небольшой срок обусловлен обстоятельствами.

Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, — в течение шести месяцев, — пояснил эксперт.

Юрист уточнил, что официальной датой смерти считается день вступления в силу судебного решения. Однако суд может установить и предполагаемую дату гибели, если есть основания полагать, что человек погиб в день смерти.

Тем временем депутат Госдумы Виталий Милонов назвал поход семьи Усольцевых безнравственной выходкой. Парламентарий отметил, что в нынешнее время государству есть кому помогать и кого искать, особенно это касается оказавшихся в зоне боевых действий на Украине.

Ранее спасатель Денис Киселев не исключил, что семья Усольцевых может быть жива и скрывается намеренно. Он провел параллель со старообрядцами, которые ранее уходили в леса, желая остаться в изоляции. При этом эксперт назвал маловероятной версию о том, что семья забаррикадировалась в сторожке и не может подать сигнал о помощи.

