29 ноября 2025 в 19:29

В Госдуме заявили, что Пугачева решилась на интервью под гипнозом

Депутат Журова: Пугачева могла согласиться дать интервью под гипнозом

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»
Певица Алла Пугачева могла согласиться дать интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) под гипнозом, заявила депутат Госдумы Светлана Журова. В беседе с главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным она выразила уверенность, что это решение Примадонны не было самостоятельным.

Может быть, кто-то ей там подсказал, какие-то там разведки, не разведки, — заявила Журова.

Депутат также отметила, что постоянное психологическое давление могло привести Пугачеву к состоянию, близкому к психозу. По словам Журовой, мнение народной артистки СССР продолжает иметь значительный вес в русскоязычной среде, что делало ее лакомой мишенью для манипуляторов, а финансовую заинтересованность как возможный мотив она исключила.

Ранее экс-скрипач группы «Аквариум» Андрей Решетин заявлял, что Пугачевой и другим деятелям российского шоу-бизнеса, которые покинули родину после начала СВО, будет трудно вернуться в Россию. Их негативные высказывания в адрес родной страны он сравнил с фекалиями, которыми «измазали двери своего дома».

