Усольцев мог быть под гипнозом: новая версия пропажи семьи в тайге

Усольцев мог быть под гипнозом: новая версия пропажи семьи в тайге

Ровно месяц прошел с тех пор, как семья Усольцевых пропала в тайге под Красноярском. Спасатели и блогеры выдвигали различные версии исчезновения — от нападения диких животных до похищения НЛО. По одной из версий, cупруги жили отдельно и решили сходить в поход к месту силы в горах, чтобы сохранить семью. Что могло произойти между ними в тайге, какие на самом деле у них были отношения — в материале NEWS.ru.

Что известно об отношениях между супругами Усольцевыми, пропавшими в сибирской тайге

Знакомая Ирины Усольцевой Александра заявила в беседе с NEWS.ru, что Усольцевы были счастливой семьей. По ее словам, и Сергей, и Ирина сильно любили маленькую дочку Арину.

«Чистые и добрые. Ирина лечила женские души — она психолог от Бога. Возможно, супруга забила голову мужа этими практиками, вот и пошел он за ней в это место силы. Но это только версия», — заявила Александра.

По ее словам, никто не знает, что происходит за закрытыми дверями в любом доме.

На странице Ирины Усольцевой в социальных сетях написано, что она психолог-энергопрактик. Женщина не раз публично рассуждала о семейном благополучии.

«Самое больше счастье в жизни — когда в отношениях, как на солнечной полянке, тепло, хорошо и уютно. Можно быть самим собой, выстраивать свою жизнь и карьеру. Ничего не мешает, энергия никуда не утекает. Самое большое несчастье — когда в отношениях скандалы, ссоры, боль и непонимание», — написала она.

Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети

Что сказали знакомые о семье Усольцевых, пропавшей в тайге под Красноярском

В СМИ появилась информация, что супруги Усольцевы перед исчезновением якобы жили в разных квартирах. Сергей — в Железногорске, жена с дочерью — в Сосновоборске. Журналисты писали, что глава семьи редко появлялся дома, привозил пакеты с продуктами и сразу уезжал. Тем не менее знакомый Усольцевой Константин заявил корреспонденту NEWS.ru, что это не так.

«Они вместе жили в Железногорске. Крепкие, любящие. Я не знал Сергея, общался только с Ириной», — отметил мужчина.

По его словам, Усольцева вела психологические семинары в интернете и тренинги по отношениям. Она проводила занятия с целью «восстановления женской энергии», записывала аффирмации и медитации.

«Ира — очень умный человек, общаться с ней приятно. Правда, я не стал ходить на ее консультации», — подчеркнул Константин.

Другой знакомый семьи, Александр, рассказал NEWS.ru, что Ирина — четвертая жена Сергея, они поженились девять лет назад. Четыре года спустя у них родилась дочь. По его словам, семья жила в поселке Тартат.

Мужчина также рассказал, что Сергей — очень большой трудяга, так как сам построил дом. Он добавил, что супруги никогда не ругались, по крайней мере, на людях.

«Поселок Тартат находится между Железногорском и Сосновоборском. Там они построили дачу. Я уже потерял надежду, что их найдут», — отметил Александр.

Он также сказал, что не общался с Сергеем несколько лет.

«Зачем они пошли в этот лес? Очень странная история. Говорят, что у Сереги был доступ к государственной тайне и он мог передать эту информацию иностранцам. Это точно чушь! Во-первых, все эти программы давно закрыты. Во-вторых, он не физик и, даже узнав секрет, ничего бы в нем не понял», — подчеркнул Александр.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Усольцева загипнотизировала мужа и увела в тайгу?

Нужно критически подходить к тому, что окружающие говорят о семье, заметила в беседе с NEWS.ru психолог Эльвира Жданова. По ее словам, супруги Усольцевы могли жить вместе или ходить друг к другу в гости и притворяться, что в отношениях все хорошо.

«Если Ирина была коучем и энерготерапевтом, значит, она владела разными психологическими практиками и могла воздействовать на мужа. Тем более у них большая разница в возрасте. Если у него отсутствовало рациональное мышление, он не мог ей сопротивляться», — предположила специалист.

По ее словам, Ирина могла применять гипнопрактики, используя мужа в своих целях. Не исключено, что она загипнотизировала Сергея и увела его в лес в таком состоянии, высказала мнение Жданова.

«Это могло произойти, если он внушаемый человек. Возможно, Ирина сказала мужу: „Зайди в лес, потрись о елку, и у нас все будет хорошо“. Он послушался», — предположила Жданова.

В СМИ ранее появилась версия о том, что между парой, предположительно, находившейся в конфликте, могло что-то случиться во время похода в тайгу.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Могли ли Усольцевы попасть в секту

Согласно одной из версий, Усольцевы могли уйти в секту. Как рассказал NEWS.ru кандидат исторических наук член Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) Александр Чаусов, возможно, они добровольно пошли на этот шаг.

«Вероятно, Усольцевы решили, что нужно спасаться и общаться с духами, поэтому ушли в тайгу. Бывали случаи, когда члены семьи сходили с ума на религиозной почве», — высказал мнение Чаусов.

Криминалист Михаил Игнатов предположил, что Усольцевых похитили и забрали в секту. По его словам, это более вероятная версия, чем добровольное следование неизвестному культу.

Что произошло с Усольцевыми в тайге под Красноярском

Усольцевы бесследно исчезли 28 сентября, отправившись в поход в сторону скального массива Буратинка. Позже спасатели обнаружили автомобиль семьи, женские кроссовки, сумку и детские вещи. В поисках супругов приняли участие свыше 1,4 тыс. добровольцев. В операции участвовали полицейские, добровольцы и неравнодушные люди из разных уголков России.

Впоследствии спасательные службы исследовали еще шесть квадратных километров горно-таежной местности в Партизанском районе Красноярского края. Если Усольцевых не обнаружат, то через полгода их могут официально признать погибшими.

Читайте также:

Засосало в болото или увезли на шабаш: новые версии пропажи Усольцевых

Жертвы черного ритуала? Версия спасения Усольцевых разваливается на глазах

«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге

«Найдут через 10 лет»: ИИ раскрыл все тайны пропажи Усольцевых в тайге

«Три брака, четверо детей»: что известно о пропавших в тайге Усольцевых