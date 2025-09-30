«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем MK.RU: знакомых убийцы банковской служащей Топорова потрясла трагедия в Москве

Чрезвычайное происшествие в московском банке, где сотрудник Константин Топоров убил начальницу отделения Наталью Паскову, вызвало шок у его близких. По данным источника MK.RU, 40-летний подозреваемый в жестокой расправе ранее характеризовался окружающими исключительно положительно.

Родные и знакомые не могут объяснить, что стало причиной столь жестокого поступка. Согласно имеющейся информации, мужчина родился и вырос в Кемеровской области в интеллигентной семье. Вместе со старшим братом он переехал в Санкт-Петербург, где получил специальность «менеджер по созданию проектов».

В планах братьев было открытие собственной хлебопекарни, однако из-за разногласий в развитии бизнеса Константин перебрался в Москву. В столице он сменил несколько мест работы, а чуть более года назад устроился в банк.

Примечательно, что с предыдущего места работы мужчина также ушел со скандалом — по его собственным словам в соцсетях, он ударил руководителя, после чего был вынужден уволиться под угрозой наказания. Однако родственники утверждают, что Константин «мухи не обидит», поэтому происшествие поразило их.

Ранее в Сети появилось видео с убийством Пасковой. На кадрах видно, как мужчина подбежал к жертве и нанес ей несколько ударов ножом. Также камера засняла окровавленные руки Натальи. После этого напавший выбросил нож и покинул помещение. Предположительно, убийство было совершено из мести.