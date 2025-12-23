В России начнут наказывать за нелегальное посредничество на крипторынке

Новый год-2026
С 1 июля 2027 года в России планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют, сообщила пресс-служба Банка России. Меры предполагается установить по аналогии с наказанием за незаконную банковскую деятельность.

С 1 июля 2027 года планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность, — говорится в сообщении.

Ранее первый зампред Банка России Владимир Чистюхин заявил, что допуск на рынок криптовалют инвесторов, не обладающих профессиональной квалификацией, требует предельной осторожности. Он указал, что цифровые активы сегодня применяются не только для инвестиций, но и для трансграничных переводов, что является важным фактором. Чистюхин отметил, что регулятор стремится максимально защитить розничных российских инвесторов от рисков, связанных с такими активами.

До этого заместитель министра финансов России Иван Чебесков рассказал, что сегодня около 20 млн граждан используют криптовалюту в разных целях. По его словам, в стране нужна своя инфраструктура для защиты россиян и получения экономического эффекта от такой валюты.

