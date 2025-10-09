В Минфине раскрыли число россиян, использующих криптовалюту

Около 20 млн россиян используют криптовалюту в разных целях, заявил на форуме «Финополис-2025» заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. По его словам, в России нужна своя инфраструктура для защиты своих граждан и получения экономического эффекта от такой валюты.

У нас миллионы граждан, по некоторым оценкам, это 20 млн граждан, которые используют криптовалюту в тех или иных целях, — сказал Чебесков.

Ранее стало известно, что криптовалюта биткоин установила новый исторический максимум стоимости, превысив отметку в $125 тыс. (10,3 млн рублей). Предыдущее рекордное значение было зарегистрировано 14 августа 2025 года, когда монета торговалась на уровне $124,47 тыс. (10,3 млн рублей). При этом на прошлой неделе стоимость биткоина в ходе торговой сессии опустилась ниже $110 тыс. (9,1 млн рублей).

До этого сообщалось, что неизвестный владелец биткоин-кошелька, на котором хранилось 1000 BTC (более 9 млрд рублей), впервые с 2014 года перевел все свои монеты. По данным Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), за прошедшие 11 лет стоимость монет выросла более чем в 130 раз.