Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 22:26

Пользователь перевел тысячу биткоинов из 2014 года и заработал $100 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестный владелец биткоин-кошелька, на котором хранилось 1000 BTC (около $116 млн, более 9 млрд рублей, на момент перевода), впервые с 2014 года перевел все свои монеты, передает Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC). Уточняется, что за 11 прошедших лет стоимость монет выросла более чем в 130 раз.

С адреса «кита» в ночь на 17 сентября тремя трансакциями было переведено 1000 BTC на сумму более $115,9 млн. Владелец получил эти биткоины в январе 2014 года по курсу около $840 (почти 607 тыс. рублей) за монету, тогда их стоимость составляла $836 тыс. (более 70 млн рублей). Это в 138 раз меньше, чем сегодня.

Ранее семья президента США Дональда Трампа заработала около $5 млрд (403 млрд рублей) на криптовалюте WLFI, запущенной платформой World Liberty Financial в октябре 2024 года. Токен стал крупнейшим активом в их портфеле, обогнав доходы от недвижимости.

До этого британец Джеймс Хауэллс принял решение прекратить поиски жесткого диска, который его возлюбленная случайно выбросила в 2013 году. На этом диске хранились восемь тысяч биткоинов, стоимость которых сейчас составляет около $950 млн (75,9 млрд рублей). После резкого роста курса биткоина Хауэллс неоднократно пытался получить разрешение на раскопки на мусорном полигоне, где, по его мнению, находится утерянная криптовалюта.

биткоины
деньги
транзакции
финансы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские бойцы попали в плен по невнимательности
Водолазы сняли на видео погубивший пять геологов вездеход
Худею вкусно: открыла секрет стройности с тыквой
Уникальный овощ, который топит жиры, — это редька
В Совбезе России раскрыли, благодаря чему Финляндия сохранила независимость
Схожий с гранатой предмет обнаружили в Подмосковье
Хакеры раскрыли судьбу почти трех тысяч иностранцев-наемников в рядах ВСУ
Россиянам назвали полезные свойства осенних ягод
Названы причины, почему россияне больше не хотят ездить на китайских авто
История о смерти экс-мэра Вологды в СИЗО получила неожиданный поворот
Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тысячи туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.