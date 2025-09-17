Пользователь перевел тысячу биткоинов из 2014 года и заработал $100 млн

Неизвестный владелец биткоин-кошелька, на котором хранилось 1000 BTC (около $116 млн, более 9 млрд рублей, на момент перевода), впервые с 2014 года перевел все свои монеты, передает Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC). Уточняется, что за 11 прошедших лет стоимость монет выросла более чем в 130 раз.

С адреса «кита» в ночь на 17 сентября тремя трансакциями было переведено 1000 BTC на сумму более $115,9 млн. Владелец получил эти биткоины в январе 2014 года по курсу около $840 (почти 607 тыс. рублей) за монету, тогда их стоимость составляла $836 тыс. (более 70 млн рублей). Это в 138 раз меньше, чем сегодня.

Ранее семья президента США Дональда Трампа заработала около $5 млрд (403 млрд рублей) на криптовалюте WLFI, запущенной платформой World Liberty Financial в октябре 2024 года. Токен стал крупнейшим активом в их портфеле, обогнав доходы от недвижимости.

До этого британец Джеймс Хауэллс принял решение прекратить поиски жесткого диска, который его возлюбленная случайно выбросила в 2013 году. На этом диске хранились восемь тысяч биткоинов, стоимость которых сейчас составляет около $950 млн (75,9 млрд рублей). После резкого роста курса биткоина Хауэллс неоднократно пытался получить разрешение на раскопки на мусорном полигоне, где, по его мнению, находится утерянная криптовалюта.