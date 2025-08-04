Ищущий на помойке жесткий диск британец прекратил поиски

Джеймс Хауэллс принял решение прекратить поиски жесткого диска, который его возлюбленная случайно выбросила в 2013 году, сообщает Crypto Rover в социальной сети X. На этом диске хранились 8 тысяч биткоинов, стоимость которых сейчас составляет около $950 млн (75,9 млрд рублей).

В 2009 году Хауэллс сумел добыть несколько тысяч биткоинов. Однако вскоре после этого его компьютер вышел из строя, и его партнерша избавилась от жесткого диска, не осознавая его ценности.

После резкого роста курса биткоина Хауэллс неоднократно пытался получить разрешение на раскопки на мусорном полигоне, где, по его мнению, находится утерянная криптовалюта. Однако его усилия не увенчались успехом, а история привлекла внимание других кладоискателей.

Ранее стало известно, что британец захотел купить часть свалки для поисков пропавшего жесткого диска. По данным источника, горсовет решил закрыть предполагаемый участок мусорки для строительства станции по производству солнечной энергии. Хоуэллс подтвердил, что обсудил эту покупку с партнерами-инвесторами.