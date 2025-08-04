Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 17:26

Ищущий на помойке жесткий диск британец прекратил поиски

Британец Хауэллс решил прекратить поиски выброшенного девушкой жесткого диска

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Джеймс Хауэллс принял решение прекратить поиски жесткого диска, который его возлюбленная случайно выбросила в 2013 году, сообщает Crypto Rover в социальной сети X. На этом диске хранились 8 тысяч биткоинов, стоимость которых сейчас составляет около $950 млн (75,9 млрд рублей).

В 2009 году Хауэллс сумел добыть несколько тысяч биткоинов. Однако вскоре после этого его компьютер вышел из строя, и его партнерша избавилась от жесткого диска, не осознавая его ценности.

После резкого роста курса биткоина Хауэллс неоднократно пытался получить разрешение на раскопки на мусорном полигоне, где, по его мнению, находится утерянная криптовалюта. Однако его усилия не увенчались успехом, а история привлекла внимание других кладоискателей.

Ранее стало известно, что британец захотел купить часть свалки для поисков пропавшего жесткого диска. По данным источника, горсовет решил закрыть предполагаемый участок мусорки для строительства станции по производству солнечной энергии. Хоуэллс подтвердил, что обсудил эту покупку с партнерами-инвесторами.

Великобритания
жесткие диски
поиски
мужчины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
К процессу по теракту в «Крокусе» может присоединиться еще одна сторона
Минюст признал «Фонд имени Розы Люксембург» нежелательной организацией
Армия дезертиров: из ВСУ сбежал 1 млн бойцов — Зеленский бьется в истерике
Военэксперт раскрыл, как ВС РФ на недели парализуют украинские аэродромы
«Он наконец-то мой!»: звезда REFLEX купила вертолет
Бефстроганов: говядина по-русски по старинному царскому рецепту
Страх полетов создал транспортный апокалипсис на юге России
Юрист раскрыла, в каком случае можно не платить за стрижку в салоне
Военэксперт ответил, когда ВСУ могут вновь попытаться вторгнуться в Россию
Кому положены выплаты на ребенка к 1 сентября 2025 года, какая сумма
Суд продлил арест фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
Трамп обрушился с критикой на Индию из-за российской нефти
В Европе признали потерю Украиной части территорий
«Труба до Киева доведет»: военкор рассказал о новой фобии украинцев
«США — жулики»: профессор дал один совет Москве насчет Вашингтона
NASA продлит контракт на языковую поддержку в России
Российский сенатор указал на верный признак кризиса партийной системы США
«Поводок на шее остался»: экс-депутат Рады о возможном бегстве Зеленского
Власти разъяснили, зачем в России сократили уроки родного языка
Военэксперт ответил, какие «сюрпризы» готовит Зеленский для России
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.