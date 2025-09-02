Запуск криптовалюты WLFI принес семье Трампа крупнейшую прибыль

Семья президента США Дональда Трампа заработала около $5 млрд (403 млрд рублей) на криптовалюте WLFI, которая стала самой дорогой инвестицией в их портфеле, обогнав недвижимость, сообщает The Wall Street Journal. Токен, запущенный в октябре 2024 года платформой World Liberty Financial, теперь доступен для покупки и продажи на открытом рынке.

Начало торгов 1 сентября принесло семье президента США крупнейший финансовый успех. По данным издания, у Трампа и его родственников находится около четверти токенов WLFI. Соучредителями World Liberty являются трое сыновей Трампа, а сам президент США указан как «почетный соучредитель».

Ранее сообщалось, что британец Джеймс Хауэллс принял решение прекратить поиски жесткого диска, который его возлюбленная случайно выбросила в 2013 году. На этом диске хранились восемь тысяч биткоинов, стоимость которых сейчас составляет около $950 млн (75,9 млрд рублей). После резкого роста курса биткоина Хауэллс неоднократно пытался получить разрешение на раскопки на мусорном полигоне, где, по его мнению, находится утерянная криптовалюта.