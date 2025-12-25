Военэксперт рассказал, как ВС РФ будут использовать тяжелые дроны «Бердыш»

Российские тяжелые дроны «Бердыш» будут применять в зоне специальной военной операции для минирования дорог в оперативном тылу противника, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, такие аппараты способны поднимать до 50 кг и летать на большие расстояния.

Дроны «Бердыш» способны поднимать достаточно большой вес, до 50 кг, и летать на несколько десятков километров. Сложность их использования и управления заключается в наличии каналов связи. То есть дроны типа «Баба Яга», которые используют ВСУ, — это тоже коптеры. Они управляются за счет спутников Starlink. Здесь мы должны использовать свои надежные каналы, которые обеспечивают скрытность передвижения подобного рода дронов. «Бердыш» будут использовать для минирования дорог в тылу противника, доставки не только боеприпасов, но и продуктов питания, воды и даже легкого вооружения, — пояснил Кнутов.

Ранее генеральный директор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук сообщил, что предприятие отправило первую партию тяжелых боевых дронов «Бердыш» российским военнослужащим в зону СВО. По его словам, это очень стабильная машина, которая подтвердила свою надежность и летные характеристики на полигонных испытаниях.