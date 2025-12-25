Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 11:54

На Алтае школьник организовал узел связи для мошенников

В Барнауле полиция арестовала 15-летнего пособника мошенников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Алтайские полицейские вышли на девятиклассника, который работал на зарубежных телефонных мошенников, сообщили в пресс-службе МВД по Алтайскому краю. Подросток обслуживал так называемые сим-боксы — это приборы, в которые вставляются сразу сотни сим-карт.

С помощью школьника зарубежные мошенники могли звонить россиянам с местных номеров. Мальчик действовал по инструкции из мессенджера: он снимал квартиры на сутки и перевозил туда оборудование, чтобы его не засекли по одному адресу. Помимо настройки связи, парень устанавливал веб-камеры. Через них кураторы следили за обстановкой и в случае прихода полиции могли дистанционно стереть все данные с устройств. За свои услуги юноша получал оплату на криптокошелек, скрывая заработок от родителей.

В ходе обысков оперативники изъяли два сим-бокса, рассчитанных на 300 сим-карт, а также ноутбуки и видеокамеры. Сейчас полиция выясняет, сколько людей успели обмануть мошенники. В отношении подростка проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о наказании за соучастие в киберпреступлениях.

Ранее мошенники выманили у 25-летнего жителя Железногорска 240 тыс. рублей и пытались убедить его поджечь бензовоз. Аферисты утверждали, что это необходимо сделать в рамках некоего «спецзадания». Только после приказа совершить преступление мужчина осознал, что его обманывают, и обратился в полицию.

мошенники
Алтай
Барнаул
школьники
подростки
