Каннибал Спесивцев задолжал огромную сумму дочери своей жертвы

Новокузнецкий маньяк и каннибал Александр Спесивцев не выплатил дочери одной из своих жертв 1 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов. По информации агентства, сумму ей присудили в качестве компенсации морального вреда.

Журналисты рассказали, что долг составляет 938 тыс. рублей. Деньги в пользу дочери одной из жертв с маньяка со Спесивцева взыскали в начале января.

Ранее член Адвокатской палаты Москвы Леонид Исаев заявил, что заключение судмедэкспертов о невменяемости Спесивцева нужно было оспаривать изначально с максимальным привлечением СМИ и депутатов Госдумы. По его словам, в большинстве случаев эксперты признают вменяемыми фигурантов подобных уголовных дел.

В мае 2024 года Следственный комитет России возобновил уголовное дело Спесивцева и инициировал несколько сотен различных экспертиз. Кемеровский областной суд установил, что маньяк причастен еще к 15 убийствам, в которых его первоначально обвиняли. Его жертвами стали девочки-подростки, молодые девушки, а также четверо мальчиков.