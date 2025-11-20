Рынок криптовалют сократился на четверть за последние недели Рынок криптовалют потерял более $1 трлн за последние недели

С начала октября мировой рынок криптовалют потерял более $1 трлн (более 80 трлн рублей), что составляет около четверти его стоимости, сообщает Bloomberg. Курс биткоина опускался с $126 тыс. (10,1 млн рублей) до $90 тыс. (7,2 млн рублей).

С 10 октября рынок терял в среднем по $27 млрд (2,1 трлн рублей) в день, достигнув отметки в $3,2 трлн (256 трлн рублей). Эксперты не исключают, что в ближайшее время крупнейшая криптовалюта может опуститься ниже $85 тыс. (6,8 млн рублей) или даже $80 тыс. (6,4 млн рублей), хотя это все еще выше минимальных значений апреля.

Падение объясняется политикой Федеральной резервной системы США, вызывающей неопределенность относительно дальнейшего снижения ставок, а также желанием инвесторов фиксировать прибыль. Руководитель исследовательского отдела CoinShares Джеймс Баттерфилл отметил, что инвесторов беспокоит неопределенность макроэкономической ситуации. Они пытаются угадать движения криптовалют по действиям крупных игроков. Это усиливает волатильность.

Ранее сообщалось, что биткоин может надолго уйти в снижение и опуститься до $77 тыс. (6,2 млн рублей). Аналитики связывают происходящее с падением американских фондовых индексов и ухудшением спроса на рисковые активы. По мнению экспертов, инвесторы начали охладевать к сфере ИИ из-за нехватки вычислительных мощностей, высокой стоимости оборудования и куда более долгих сроков окупаемости таких сервисов.