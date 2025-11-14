Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Биткоин капитально обрушился за одну ночь

Курс биткоина рухнул до $96 впервые с начала мая

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Курс биткоина обновил минимум за пять месяцев: утром 14 ноября цена первой криптовалюты опустилась до $96 071 (7,8 млн руб.), следует из данных сервиса CoinMarketCap. К 10:50 по московскому времени биткоин торгуется около $97,5 тыс. (7,9 млн руб.), потеряв 6% за сутки.

Второй по капитализации актив — Ethereum — также резко подешевел. Монета снизилась до $3,2 тыс. (260 тыс. руб.), потеряв 9% за сутки и 35% от максимума, зафиксированного в августе. С начала октября актив просел на 22% от своего пикового уровня в $126 тыс. (10,2 млн руб.).

Общая капитализация крипторынка снизилась до $3,29 трлн — минус 6,1%. Среди топ-10 сильнее всего упала Solana, подешевев на 8,3%. Рост зафиксировали только Maple Finance и Quant — на 4% и 2,5% соответственно. Максимальное падение среди топ-100 у Story — 18%.

По данным SoSoValue, из американских спотовых ETF на биткоин за сутки вывели почти $870 млн (70,6 млрд руб.), а из инструментов на Ethereum — около $260 млн (21,1 млрд руб.). Сервис Coinglass сообщает, что за время обвала криптобиржи ликвидировали позиции трейдеров на $1,1 млрд (89,3 млрд руб.), из которых $968 млн (78,6 млн руб.) пришлись на лонги. Крупнейшая ликвидация — сделка BTC/USDT на HTX на сумму $44 млн (3,6 млрд руб.).

Ранее Чешский национальный банк (CNB) сообщил о создании экспериментального криптопортфеля. Власти вложили в долларовые стейблкоины и токенизированный $1 млн (80 млн рублей).

