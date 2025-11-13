Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 22:02

Европейская страна первой вложила $1 млн в биткоин

В Чехии создали экспериментальный криптопортфель на сумму $1 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Чешский национальный банк (CNB) сообщил о создании экспериментального криптопортфеля. Власти вложили в долларовые стейблкоины и токенизированный $1 млн (80 млн рублей), соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Управляющий совет CNB утвердил пилотный проект 30 октября. При помощи инвестиций в криптовалюту банк намерен наработать опыт работы с технологиями блокчейна, «которые в будущем могут коренным образом изменить работу финансовой и платежной систем».

Ранее глава компании «Россети» Андрей Рюмин заявил, что Северный Кавказ в настоящее время представляет собой основной центр нелегального майнинга криптовалют на территории России. По его информации, в других регионах страны масштабы теневого криптомайнинга незначительны и не оказывают существенного влияния на общие показатели энергопотребления.

До этого Минюст США конфисковал крупнейшее в истории количество криптовалюты на $15 млрд. Ведомство подало иск об изъятии 127 271 биткоина, связанного с международной мошеннической группировкой, действовавшей из Камбоджи. Основной фигурант дела — гражданин Великобритании и Камбоджи Чжэн Чжи, основатель конгломерата Prince Group.

