17 октября 2025 в 07:34

Назван регион, в котором сосредоточен черный криптомайнинг

«Россети»: Северный Кавказ оказался сосредоточением незаконного криптомайнинга

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На сегодняшний день Северный Кавказ является сосредоточением незаконного майнинга криптовалют в России, сообщил глава Россетей Андрей Рюмин в кулуарах Российской энергетической недели. По его словам, которые приводит РИА Новости, в остальных регионах страны черный криптомайнинг незначителен и глобально не влияет на сбор.

Львиная доля, конечно, это Северный Кавказ. То есть основная проблема сфокусирована именно на Северном Кавказе, к сожалению, потому что в других регионах, в принципе, у нас ситуация сильно лучше. Безусловно, оно есть, эти проявления, но они незначительные и глобально не влияют на сбор, — сказал Рюмин.

Ранее в Челябинской области сотрудницу детского сада обвинили в нецелевом использовании льготной электроэнергии. Она получала компенсацию коммунальных расходов, в то время как ее супруг организовал в жилом доме ферму для майнинга криптовалюты. Женщина предстанет перед судом.

До этого сразу три майнинг-фермы обнаружили в селе Майданском Унцукульского района Дагестана. Первая ферма на 68 аппаратов работала в плодовом саду с использованием магнита на электросчетчик, вторая и третья были подключены к сетям через незаконную линию протяженностью 200 метров.

Северный Кавказ
криптовалюты
майнинг
Россети
