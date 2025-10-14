Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 10:30

В горах Дагестана накрыли майнинг-фермы

В Дагестане нашли три подпольные майнинг-фермы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три майнинг-фермы обнаружили в селе Майданское Унцукульского района Дагестана. Первая ферма на 68 аппаратов работала в плодовом саду с использованием магнита на электросчетчик, вторая и третья были подключены к сетям через незаконную линию протяженностью 200 метров, сообщили в пресс-службе компании «Россети Северный Кавказ».

В первом случае ущерб электросетевому комплексу превысил 1,2 млн рублей, во втором – более 950 тысяч рублей. Сумма ущерба третьего устанавливается. Материалы будут переданы в правоохранительные органы, — сообщили там.

До этого в Мурино под Санкт-Петербургском накрыли майнинговую ферму, принадлежащую управляющей компании. За полгода было израсходовано 78,3 тысячи кВт. Согласно среднему тарифу по региону, потрачено электричества почти на 500 тысяч рублей.

Ранее полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность нелегальной криптофермы в Московском районе. Незаконное потребление электроэнергии нанесло ущерб почти на 10 млн рублей. Ферма располагалась в промзоне на Митрофаньевском шоссе, в ангаре площадью несколько сотен квадратных метров.

майнинг
происшествия
финансы
хищения
